Lega-Chef Salvini wird in Italien rechts überholt - von einer Frau

Vor allem die Fünf-Sterne-Bewegung, die in den Umfragen bei 13,3 Prozent liegt, (2018 gewann sie die Wahlen mit 33 Prozent der Stimmen) versucht, sich Gehör zu verschaffen. Ihr Vorsitzender, Ex-Premier Giuseppe Conte, legt Draghi immer wieder Stolpersteine in den Weg. Conte ist zum Beispiel strikt gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine.

Schon in einigen Wochen könnte klar sein, ob es wirklich zu Neuwahlen kommt: Am 12. Juni finden in 978 italienischen Gemeinden Bürgermeisterwahlen statt. Zwar sind von den Großstädten nur Palermo, Catanzaro und Genua dabei, trotzdem gelten sie als erster großer Test.