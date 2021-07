Lech Walesa warnt vor "Bürgerkrieg" in Polen

Der frühere polnische Präsident Lech Wałęsa hat das Vorgehen der neuen konservativen Regierung scharf kritisiert und vor einem " Bürgerkrieg" im Land gewarnt. Gewiss "müssen Dinge geändert werden. Sie (die konservative Regierungspartei PiS) haben in vielen Punkten Recht. Aber nicht auf diese Weise", sagte Walesa in einem Fernsehinterview am Donnerstagabend.