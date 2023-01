Lebensbedrohliche Inhalte: EU-Kommission droht Tiktok mit Verbot

Die EU-Kommission hat dem Chef der beliebten Video-App Tiktok, Shou Zi Chew, weitreichende Sanktionen angedroht, sollte sich sein Unternehmen in Zukunft nicht an europ├Ąische Regeln halten. Es sei nicht hinnehmbar, dass Nutzer ├╝ber scheinbar lustige und harmlose Features innerhalb von wenigen Sekunden zu gef├Ąhrlichen und manchmal sogar lebensbedrohlichen Inhalten gelangten, lie├č EU-Kommissar Thierry Breton am Donnerstag nach einem Gespr├Ąch mit Chew mitteilen.

Er sei auch besorgt ├╝ber Vorw├╝rfe, dass Journalisten ausspioniert w├╝rden und personenbezogene Daten an Orte au├čerhalb Europas ├╝bermittelt w├╝rden. "Ich habe Tiktok CEO Shou Zi Chew sehr deutlich signalisiert, dass es notwendig ist, sich verst├Ąrkt um die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zu Datenschutz, Urheberrechten und Online-Plattformen zu k├╝mmern", teilte Breton mit. Das gelte insbesondere f├╝r das neue EU-Gesetz ├╝ber digitale Dienste (Digital Services Act, DSA), das f├╝r gro├če Plattformen ab dem 1. September dieses Jahres anwendbar ist.

EU-Gesetz erm├Âglicht Verbot

"Wir werden nicht z├Âgern, alle m├Âglichen Sanktionen zu beschlie├čen, wenn Pr├╝fungen nicht die volle Einhaltung erkennen lassen", erg├Ąnzte er. Das neue EU-Gesetz erm├Âgliche bei wiederholten schweren Verst├Â├čen, die das Leben oder die Sicherheit von Menschen gef├Ąhrdeten, auch ein Verbot von Diensten in der EU.

Die zum chinesischen Bytedance-Konzern geh├Ârende Internetplattform Tiktok ist schon lange unter anderem wegen unzureichender Datensicherheit und Mangel an Schutz junger Nutzerinnen und Nutzer in der Kritik. Bef├╝rchtet wird etwa, dass der chinesische Staat Zugriff auf Tiktok-Daten haben k├Ânnte. Tiktok weist das zur├╝ck.