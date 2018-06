Irgendwo drin – Österreicherin

Zwei sind in Wien geboren, eine kam mit acht Jahren an die Donau – und alle Drei zogen sie weiter. Nach Israel. Sie sind Jüdinnen, doch nicht der wachsende Antisemitismus in Europa trieb sie fort. Den haben sie auch kennengelernt. Vor ihm geflüchtet sind sie nicht. Da war – neben vielen anderen – schon eher das Wetter ein Motiv: Nicht der Regen in Österreich, sondern die Sonne in Israel.

Debbie Hartman, Anfang 30, wurde in Wien geboren – gegen den Strom der Geschichte. Ihr Großvater mütterlicherseits floh vor Hitler nach Palästina, kehrte aber in den 1950-er Jahren zurück in sein Wien. „Irgendwie wusste ich immer, dass ich auch in Strandnähe zum Mittelmeer hätte geboren werden können.“ Nach dem Studium arbeitete sie am Jüdischen Museum in Wien. „Dort war mein Jude sein ständig Thema.“ Immer sprachen Besucher sie darauf an. „Das wirkt sich auf die Selbstwahrnehmung aus. Am Ende bist du nur noch Jude.“

Der Umzug nach Israel brachte beruflich keine große Veränderung. Sie arbeitet heute an der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Wo an einer Internationalen Schule Pädagogen aus aller Welt lernen, den Holocaust zu lehren. In Israel darf sie nicht Jude sein. Sie ist es einfach. „Was aber niemanden interessiert.“

Österreicherin bleibt sie auch. – „Irgendwo drinnen“. Bei Worten wie Heimat und Zuhause kann und will sie nicht trennen. „Ich bin in Wien und Jerusalem zu Hause.“ Für die politisch bewusste Pädagogin wird in Österreich zurzeit „Erinnerungskultur überstrapaziert“. Die FPÖ-Versuche der Selbstreinwaschung versteht sie als Mittel zum Zweck. „Doch glaube ich als Pädagogin auch an eine zweite Chance für Strache.“ Die der aber nicht nutzt. Wichtigstes Indiz: „Wenn Strache es wirklich ernst meinte, würde er sich unmissverständlich von den Burschenschaften abgrenzen.“