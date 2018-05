Lawrow lädt Nordkoreas Machthaber Kim nach Russland ein

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nach Russland eingeladen. Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau sprach Lawrow die Einladung bei seinem ersten Treffen mit Kim am Donnerstag in Pjöngjang aus. "Kommen Sie nach Russland, wir würden uns sehr freuen, Sie zu begrüßen", sagte Lawrow laut einer Mitteilung seines Ministeriums zu Kim.

Bei den Gesprächen in Pjöngjang sollte es nach Angaben des russischen Außenministeriums um Nordkoreas Atomprogramm und die bilaterale Zusammenarbeit gehen. Lawrow hatte die Einladung nach Pjöngjang im April bei einem Besuch seines nordkoreanischen Kollegen Ri Yong-ho in Moskau angenommen.

Treffen Trump-Kim noch nicht vom Tisch

Die Gespräche finden inmitten der Verhandlungen um ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump statt. Zwar hatte Trump das für den 12. Juni in Singapur geplante Treffen in der vergangenen Woche unter Verweis auf "offene Feindseligkeit" Nordkoreas abgesagt. Da sich Pjöngjang aber dennoch weiter offen für Gespräche zeigte, änderte Trump seinen Kurs und erklärte, das Treffen sei weiter möglich.