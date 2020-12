Last Christmas der Trumps. Der große Umzug beginnt

Läuft der politische Schichtwechsel schon unrund, drohen auch im privaten Bereich Schwierigkeiten mit den Trumps. Die zwei wichtigsten Posten im Alltagsleben des Weißen Hauses sind der „chief curator“, also Chefkurator, und der „chief usher“, wörtlich der „Chef-Platzanweiser“. Ist der eine für die gesamte Einrichtung zuständig, verwaltet der andere das Personal.

Der mächtigste Mann im Weißen Haus

Während Präsidenten kommen und gehen, halten die beiden die Stellung. Nicht so bei den Trumps. Die wurden die von Vorgänger Barack Obama angeheuerte Chefdienerin rasch und unsanft los und setzten einen engen Vertrauten ein. Timothy Harleth hatte zuvor das Trump-Hotel in Washington geführt. Joe Biden wird ihn wohl nicht behalten können. Schließlich gilt der „chief usher“ als die Zentralfigur im Alltag des Weißen Hauses. Jackie Kennedy nannte den „chief usher“ einst den mächtigsten Mann im Weißen Haus – neben dem Ehemann.

"Nicht alles landet im Vorgarten"

Harleth also ist der Hauptverantwortliche für das logistische Meisterstück, das in wenigen Stunden am 20. Jänner ablaufen wird. Denn während der neue Präsident auf den Stufen des Kapitols angelobt wird, wird das Hab und Gut seines Amtsvorgängers aus dem Haus geschafft und abtransportiert. „Sie schaffen alle deine Sachen in einem Tag aus dem Haus“, erinnerte sich Obama einst an diesen Umzug: „Es landet aber nicht alles im Vorgarten. Es wird Stück für Stück verpackt.“

In diesen Stunden soll sich das Weiße Haus in einen Wohnort für eine neue Präsidentenfamilie verwandeln. Das heißt, alle persönlichen Wünsche, die die Familie zuvor angegeben hat, müssen erfüllt sein, wenn die Neuen am Nachmittag eintreffen.