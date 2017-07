Laptop-Verbot für Flüge in USA endgültig aufgehoben

Die US-Regierung hat ihr umstrittenes Verbot zur Mitnahme von Laptops in Flugzeugen aus muslimischen Ländern endgültig zurückgezogen. Auch Passagiere der Saudi Arabian Airlines dürften größere elektronische Geräte wieder im Handgepäck mit an Bord nehmen, teilte die Verkehrssicherheitsbehörde in Washington am Montag mit.

Die Fluggesellschaft war die letzte Linie, für die das Verbot noch gegolten hatte. Im März hatten die US-Behörden aus Sicherheitsgründen die Mitnahme größerer elektronischer Geräte wie Laptops im Handgepäck an Bord von neun Fluggesellschaften verboten, die meisten davon aus dem Nahen Osten. Es wurde befürchtet, dass in den Geräten Sprengsätze versteckt werden könnten. Passagiere mussten die Geräte vor dem Flug abgeben. Von einer zunächst in Erwägung gezogenen Ausweitung des Verbots sahen die Amerikaner im Juni ab. Stattdessen verschärften sie die Sicherheitsanforderungen für alle Fluggesellschaften.