Labours Spendenaffäre: Wieso Englands Parteien über private Skandale stolpern

Die Labour-Politiker betonten, dass alles ordnungsgemäß (wenn auch in manchen Fällen zu spät) deklariert wurde. Dass sie, wenn überhaupt, zu transparent seien. Und doch beugten sie sich am Freitag dem Druck: Sie würden keine Kleiderspenden mehr annehmen.

Es begann mit Waheed Alli . Mitte September deckte die Times auf, dass der Multimillionär Keir Starmer mit Anzügen im Wert von 19.000 Euro und – darüber witzelten die Briten am meisten – Brillen um 2.800 Euro unterstützt hatte. Auch die First Lady profitierte. Später bekam Alli ohne Regierungsaufgabe Zutritt zur Downing Street .

Aber der Geist ist aus der Flasche. Andere Spenden wurden inspiziert. Abgeordnete aller Couleur haben im vergangenen Jahr etwa 840.000 Euro an Werbeschenken angenommen - von Taylor-Swift-Karten bis zu Helikopterflügen. Der Labour-Chef erhielt mit 78.000 Euro am meisten. Das nehmen ihm die Briten krumm.

Schenkungen für Politiker mögen rechtens sein, aber es hat keine gute Optik für einen Premier, der seinen Vorgänger als „Mann ohne Scham“ betitelt hat, weil er Partys feierte, als es niemand im Land durfte, sich dann selbst teure Anzüge schenken zu lassen, während britische Haushalte die niedrigsten Lebensstandards seit den 1950ern erleben.

Kein Verzeihen

Und wenn die Briten etwas nicht verzeihen können, ist das persönliches Missverhalten: Trotz all der Fehlentscheidungen zu Covid oder Brexit, was Boris Johnson zum Verhängnis wurden, waren die Partys nach Dienstschluss die gröbsten Vergehen. Dass seine Mitarbeiter Alkohol in Rollkoffern in die Downing Street karrten, während sich die Briten via Zoom von ihren todkranken Verwandten verabschieden mussten.