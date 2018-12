Kurzes Wien-Forum zu großem Afrika

Wenige Tage vor dem Ende der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft steigt mit dem EU-Afrika-Forum in Wien der letzte große Höhepunkt. 800 Unternehmen und zahlreiche Politiker nehmen daran teil, darunter Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der am Montag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und später Bundeskanzler Sebastian Kurz traf. Obwohl das Thema des Forums eigentlich die wirtschaftliche Beziehung zwischen Afrika und der EU ist, betonte Kurz die Zusammenarbeit mit Ägypten auf dem Gebiet der Migration: „Die zentrale Mittelmeerroute ist praktisch geschlossen“, sagte er. Keine neuen Ankünfte würden auch bedeuten, dass es in Europa „mehr Ordnung“ gebe.