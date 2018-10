Kurz: „Wir zahlen nicht für Italiens Schulden“

Nicht nur bei den Brexit-Verhandlungen bewegt sich momentan nichts vorwärts, auch bei den meisten anderen Großbaustellen der Europäischen Union herrscht Stillstand, wie die mageren Ergebnisse des Oktober-Gipfels der 28 EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag zeigten. Ungewöhnlich deutlich aber wurde Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern in seiner Funktion als Regierungschef des aktuellen EU-Vorsitzlandes bei seiner Kritik an den Budgetplänen Italiens. Ein Überblick.

Wie geht die EU mit Italiens wachsendem Schuldenberg um?

„Wir erwarten von der italienischen Regierung, dass Regeln eingehalten werden“, mahnte Kanzler Kurz gestern streng in Richtung Rom. Für die Budgetpläne Italiens, die diese Woche an Brüssel übergeben wurden, habe er kein Verständnis. Und: „Wir in Österreich werden nicht für die Schulden anderer bezahlen. Und wir werden sicherlich auch nicht für linkspopulistische Wahlversprechen bezahlen.“ Nahezu alle EU-Staaten teilen die Bedenken des Kanzlers. Die Regierung in Rom will mit einem geplanten Budgetdefizit von 2,4 Prozent des BIPs die Schulden deutlich erhöhen, anstatt sie wie von der EU verlangt zu senken. Dabei würde Rom alle gültigen Fiskalregeln der EU über Bord werfen.