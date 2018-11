Kurz weist Rouhani nach Israel-Kritik scharf zurecht

Kurz hatte für die Entscheidung, Rouhani in Wien zu empfangen, scharfe Kritik aus Israel einstecken müssen. "Die Einladung an Rouhani steht in krassem Gegensatz zur Sorge, die Kurz für die israelische Sicherheit ausgedrückt hat", kommentierte der Leiter des Jerusalemer Simon-Wiesenthal-Zentrums, Efraim Zuroff, die Visite mit Blick auf Kurz' viel beachtete Aussage, wonach die Sicherheit Israels Teil der österreichischen Staatsräson sei.

Das irankritische Bündnis "Stop the Bomb", das lautstark gegen den Besuch des iranischen Präsidenten protestierte, wies die Aussagen des Kanzlers an die Adresse Rouhanis als "reine Rhetorik" zurück. "Wir werden uns von solchen rhetorischen Floskeln keinen Sand in die Augen streuen lassen", sagte "Stop the bomb"-Sprecher Stephan Grigat der APA unmittelbar nach dem Auftritt des Kanzlers. "Das ist das, was die Europäer seit 40 Jahren betreiben". Die Iraner hätten deshalb "gelernt, es routiniert zur Kenntnis zu nehmen und mit den Schultern zu zucken, denn es bleibt konsequenzlos".

Dagegen vermerkte etwa das "American-Jewish Committee" (AJC): "Wir wünschen, dass der iranische Präsident nicht in Wien empfangen worden wäre, vermerken aber die starken Worte von Kanzler Kurz in Rouhanis Gegenwart." Auch der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Emanuel Nachshon, verbreitete Kurz' Aussagen über Twitter.