Kurz trifft im Februar US-Präsident Trump

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird noch in diesem Monat mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zusammentreffen. Das berichtet die Kleine Zeitung. Es gebe auch einen fixen Termin. Da Kurz vom 13. bis 17. Februar in Japan ist, dürfte es einige Tage danach so weit sein.

Als Grund für das Treffen wird die klar US-freundliche Position der meisten EU-Staaten in der Frage der Anerkennung des venezolanischen Gegen-Präsidenten Juan Guaido vermutet. Auch die österreichische Regierung positionierte sich eindeutig pro Guaido.

