Kurz: "Retten nicht das Klima, indem wir Industrie bekämpfen"

Greta Thunberg hat Davos längst verlassen. Aber so etwas wie ihr Schatten liegt auch am Freitag noch über dem Schweizer Bergstädtchen. Und auch wenn sich in jüngster Zeit in Europa Stimmen mehren, dass der Greta-Hype nervt und das apodiktische Daumen-rauf, Daumen-runter mancher Klimaaktivisten über Unternehmen, Branchen und Politiker jeden Rahmen sprengt: Am Thema Umwelt und Klima kommt man beim 50. World Economic Forum in Davos nicht vorbei.

Auch Sebastian Kurz nicht, der am Freitag seinen Rede-Auftritt beim WEF hat. Und er legt gleich unmissverständlich klar, dass der Klimaschutz wichtig, aber die wirtschaftliche Entwicklung mindestens ebenso wichtig ist.

„Ich habe eine große Dankbarkeit, dass ich in Europa und einer Welt lebe, die sich in allen Bereichen zum Guten verändert“, sagt Kurz in dem vom früheren Nestle-Chef Peter Brabeck-Letmathe moderierten Gespräch. Sinkende Kindersterblichkeit, immer mehr Menschen, die in Demokratien lebten – „dass immer mehr ein gutes Leben führen, verdanken wir Fortschritt und Innovation“.

Und ja, Waldbrände und Naturkatastrophen zeigten, dass der Schutz der Umwelt zentral sei. Fortschritt nütze nichts, wenn die Welt verloren gehe. „Aber wir müssen aufpassen, dass der Klimaschutz nicht missbraucht wird für alte kollektivistische Ideen, die nur Leid gebracht haben“, sagt Kurz unmissverständlich in Richtung mancher Klimaaktivisten, „wir retten nicht das Klima, indem wir Industrie und Wirtschaft bekämpfen.“

Kurz: Kein Klimaschutz ohne wirtschaftlichen Erfolg

Die Debatte ,Klimaschutz oder Wirtschaft‘, , Thunberg oder Trump‘ sei jedenfalls falsch. Es müsse möglich sein, beides zustande zu bringen. Und: „Wir werden als Demokratien nur dann erfolgreich und Beispiel für andere sein, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, wenn wir Arbeitsplätze erhalten und schaffen, Gesundheit, Pflege und Pensionen finanzieren können.“

Und wer könnte sich besser als eine Art Vorreiter dieses Zusammenspiels präsentieren, als Österreich – in aller Bescheidenheit natürlich. Oder so. „Bestes aus beiden Welten verbinden“, sagt Kurz in Sachen Umwelt und Klima, so wie er es nach den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen schon gesagt hat. Wenig überraschend lobt er das „ambitionierte Programm“ aus beiden Welten in Österreich, Klimaschutz da, Standort, Wirtschaft, Sicherheitspolitik dort.

Prognose: Grüne werden Sozialdemokraten ablösen

Ein Modell für Europa will er in Türkis-Grün aber nur bedingt sehen, zu unterschiedlich seien die Voraussetzungen. Bloß in Deutschland wette er auf die Vorbildfunktion, die Bürgerlich-Grün haben könne. „ Die Grünen werden in vielen Ländern die Sozialdemokratie ersetzen, weil sie die moderne Linkspartei sind.“

Österreich werde jedenfalls bis 2030 Strom zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie beziehen; Österreich trete dafür ein, durch europäische CO2-Zölle den Wettbewerb fairer zu machen (und umweltbelastende Produktionen aus Drittstaaten zu verhindern), sagt Kurz. Schon am Vorabend traf der Kanzler in Zürich mit Apple-Chef Tim Cook („Es gibt kaum einen anderen CEO, der so einen geballten Überblick hat wie Tim Cook“) zusammen. Mit ihm plauderte er über „ Augmented Reality“ (das Einblenden von Informationen auf Brillen), künstliche Intelligenz sowie Smartwatches und deren Innovationskraft im Bereich Gesundheit. Cook kündigte bei dieser Gelegenheit, wie berichtet, 300 neue Arbeitsplätze in Österreich bei der Smartphone-Modemproduktion von Intel an.