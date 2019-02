Kurz in Washington: Freunden kommt Trump entgegen

Wie einst Schüssel wird sich Kurz Mittwoch Nachmittag trotzdem per Auto auf den Weg ins Weiße Haus machen. Die Wagenkolonne benötigt zwar wohl mehr Zeit für das Ein- und Ausparken als für die 650 Meter bis zum Nordwest-Tor des Weißen Hauses, aber zu Fuß kommt ein Staatsgast nicht durch das strenge Sicherheitsprotokoll. Ist das einmal überwunden, folgt ein entscheidendes Detail für das Protokoll: Kommt Präsident Trump seinem Gast ebenfalls zu Fuß entgegen und begrüßt ihn gleich am Eingang, bevor es in den Westflügel des Weißen Hauses geht? Begleitende Diplomaten rechnen fix mit dieser freundschaftlichen Geste.

Ist der Handschlag absolviert, geht es zum Vieraugengespräch ins Oval Office. Wie lange das dauert, hängt zum Gutteil von Trumps oft schwankender Laune und natürlich den Tagesereignissen ab. Am besten also, wenn an diesem Tag möglichst wenig los wäre, hoffte Trevor Traina, US-Botschafter in Österreich, im Vorfeld. Sind der US-Präsident und der Kanzler miteinander fertig, dürfen die Delegationen ins Oval Office einrücken. Der formalere Teil beginnt. Insgesamt hat Trump dem Österreicher etwas mehr als eine Stunde eingeräumt.