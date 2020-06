Kurz im Nordirak: Keine Waffen, dafür Fußbälle

Gegen 17.45 Uhr hebt der Privatflieger von Erbil im Nordirak, nur 45 Kilometer von der Front zu den IS-Terroristen entfernt, wieder Richtung Wien ab. Die acht Cobra-Männer legen ihre fünf Kilo schweren schusssicheren Westen ab. Der 31-Stunden-Trip mit Außenminister Sebastian Kurz nach Bagdad und in die autonome Region Kurdistan im Nordirak ist vorbei. Die Anti-Terror-Spezialisten können durchatmen. Zwischenfälle gab es keine. Der Sicherheitsaufwand für die Irakreise war enorm. Am Sonntag um 4.00 Uhr in der Früh der streng geheime Abflug, erst nach der Ankunft in Bagdad durfte über den Trip von Kurz medial berichtet werden. Die Cobra-Männer schirmten den Minister ab, jede Fahrt im Autokonvoi in Bagdad wurde von schwer bewaffneten vermummten Militärs auf offenen Jeeps begleitet.

Die zehn Quadratkilometer große Green Zone von Bagdad ist militärisch abgeriegelt. Unzählige Checkpoints, wo die zivilen Autos nach Bomben mit Hunden und Spiegeln abgesucht werden. Die Autobahn und Schnellstraßen sind von mehreren meterhohen Betonmauern gesäumt. Kurz blieb nur sechs Stunden in Bagdad, traf den Präsidenten und den Außenminister.