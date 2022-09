Kurz erklärt sich im U-Ausschuss, Hafenecker seine "Backerbsen-Affäre"

Was sagt Hafenecker zur grundsätzlichen Behauptung, er habe Test-Zertifikate gefälscht? Seinen Informationen zufolge drehen sich die Vorwürfe rund um ein Fußballspiel am 23. Mai in Budapest. Bei diesem Spiel sei er tatsächlich gewesen – allerdings „mit einem gültigen PCR-Test“. Laut Hafenecker wurde ihm von der Testfirma Lead Horizon am Dienstagabend die entsprechende Bestätigung übermittelt.

Allerdings: Hafenecker glaubt nicht, dass es ein Zufall ist, der die Ermittlungen ausgerechnet am Dienstag in die Schlagzeilen brachte. „Das ist ein weiterer ÖVP-Einschüchterungsversuch, der hier stattfindet.“ Denn am heutigen Mittwoch muss Ex-Kanzler und -VP-Chef Sebastian Kurz abermals im U-Ausschuss aussagen. Hafenecker: „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.“

Kurz jedenfalls will vor der Befragung eine Stellungnahme abgeben. Die WKStA ermittelt ja noch in zwei Fällen – Falschaussage im U-Ausschuss und Inseratenaffäre – gegen ihn. Weshalb er bei der Befragung von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch machen wird. Mehr dazu hier: