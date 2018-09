Kurz-Besuch in Kiew: "Ist Österreich noch unser Freund?"

Bei seinem Besuch als Vorsitzender der OSZE Anfang Jänner 2017 hatte der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin Sebastian Kurz – damals noch Außenminister – noch zwei Tage lang in die Ostukraine begleitet. Außergewöhnlich, bedenkt man die dichten Terminkalender von Top-Diplomaten. Am Dienstag war es ein kurzes Arbeitsfrühstück im Restaurant von Kurz‘ Hotel, bei dem sich der Minister und der jetzige Kanzler trafen. Und war Anfang 2017 demonstrativ Nähe zelebriert worden, so hat sich dieses Klima merklich abgekühlt. Denn was in Kiew durchaus wahrgenommen wird: Wiens zunehmend sanfter Umgang mit Moskau – beim letztem Besuch des russischen Präsidenten in Wien waren heikle Themen weitgehend unter den Teppich gekehrt worden – und zuletzt der Knicks von Österreichs Außenministerin Kneissl vor Kremlchef Putin.

Als Außenminister müsse er ja politisch korrekt bleiben, so Klimkin vor seinem Treffen mit Kurz gegenüber dem KURIER. Und sogar in dieser „politisch korrekten“ Ausdrucksweise müsse er die Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl als einen „sehr schweren Fehler“ qualifizieren. Das habe das Bild Österreichs in den Augen der ukrainischen Bevölkerung verändert, vierzehn Tage sei das in der Ukraine Gesprächsthema gewesen. „Es geht um Vertrauen. Die Leute fragen: Wieso? Ist Österreich noch unser Freund? Ist es noch neutral?“, so Klimkin. Bundeskanzler Sebastian Kurz müsse sich diesen Fragen bei seinem Besuch in Kiew stellen.

Als kleiner Bonus für den österreichischen Kanzler konnte da durchaus zählen, dass er in Kiew bereits mehrmals persönlich vorstellig war. Und daher traut Klimkin Kurz nach eigenen Worten auch zu, das Bild wieder etwas zurecht rücken zu können. Klimkin: „Ich kenne Sebastian ganz gut. Er ist sehr geschickt, er kann viel.“