Kubas Abschied vom Kommunismus, aber...

Und die Kommunistische Partei wird weiterhin die einzig legale auf Kuba sein – als eigentliches Machtzentrum, mit dem Vorsitzenden Raul Castro. An der offiziellen Staatsspitze soll es künftig eine Ämterteilung geben: Neben dem Präsidenten, dessen Periode auf maximal zwei Mal fünf Jahre begrenzt wird, wird das Amt des Regierungschefs wieder eingeführt.

Insgesamt wird mit der neuen Verfassung, der ersten Reform seit 1976, eine vorsichtige Öffnung eingeleitet. So werden ausländische Investitionen sowie privater Besitz als wichtige Faktoren des Wirtschaftswachstums bezeichnet. In letzterem Sektor sind amtlichen Angaben zufolge an die 600.000 Menschen beschäftigt, das sind 13 Prozent der Erwerbsbevölkerung. Hier soll es vor allem in der Gastronomie, im Dienstleistungsbereich sowie bei Wohnungsvermietungen mehr Genehmigungen geben.