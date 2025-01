Video: Kroatiens Vize-Regierungschef schoss aus fahrendem Auto

Der kroatische Vize-Regierungschef und Landwirtschaftsminister Josip Dabro ist zurückgetreten. Zuvor hatten örtliche Medien ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie er aus einem fahrenden Auto heraus eine Waffe abfeuert. Dabro von der mitregierenden rechtsextremen Heimatbewegung gab seinen Rücktritt "aus moralischen Gründen" am späten Freitagabend über Facebook bekannt, wie Kroatiens Medien am Samstag berichteten.

Das Video, das die Tageszeitung Jutarnji List am Freitag auf ihrer Internetseite veröffentlicht hatte, zeigt Dabro, wie er vom Beifahrersitz eines fahrenden Autos mehrere Schüsse abfeuert. Der Minister betonte, dass sich der Vorfall bereits vor einigen Jahren ereignet habe und entschuldigte sich am Freitag für sein Verhalten. "Ich bedauere diese unverantwortliche und rücksichtslose Tat zutiefst", schrieb er in einer Mitteilung. Ergebnis eines "unbedachten Moments" Dabro erklärte, er habe lediglich Platzpatronen abgefeuert und zu keinem Zeitpunkt die Sicherheit oder das Eigentum anderer gefährdet. Er stellte auch klar, dass die Pistole, die er benutzt habe, legal und registriert gewesen sei. "Ich entschuldige mich bei der Öffentlichkeit für diese Tat, die nicht meine Werte widerspiegelt, sondern das Ergebnis eines unbedachten Moments war", fügte er laut Nachrichtenagentur Hina hinzu.

Später betonte Dabro in seiner Rücktrittserklärung auf Facebook, seine persönlichen Umstände dürften nicht von den wichtigsten Prioritäten der Regierung ablenken oder notwendige Reformen behindern. "Deshalb trete ich mit der vollen Überzeugung zurück, dass dies die beste Entscheidung für das Gemeinwohl ist", schrieb er. Premier Plenković forderte Rückzug Der kroatische Regierungschef Andrej Plenković bezeichnete Dabros Rückzug am Samstag als die richtige und einzig mögliche Entscheidung. "Vor dem Hintergrund der zunehmenden Gewalt, die wir in letzter Zeit in Kroatien erlebt haben, ist ein solches Verhalten mit der Rolle eines Ministers in meiner Regierung völlig unvereinbar", sagte er laut Hina. Plenković selbst habe den Minister zum Rücktritt aufgefordert.