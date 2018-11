Kritik an israelischem „Hyper-Nationalismus“

Von der Staatengemeinschaft, zumal von Europa, erwartet sich Ashrawi, dass man dem „Hyper-Nationalismus“ Israels einen ausgewogenen Multilateralismus entgegensetzt, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg als friedenssicherndes System etabliert worden sei. „Man darf Israel nicht überall freie Hand gewähren“, betont die Palästinenserin – und sieht da auch Österreich in der Pflicht. „Da geht es um Glaubwürdigkeit: Echte Freundschaft gibt es nur dort, wo es auch Kritik gibt.“ Die historisch belasteten Beziehungen zwischen Israel und Österreich lässt die Politikerin nicht gelten. Man solle nicht auf einer vergangenen Basis, die noch dazu aufgearbeitet sei, aufbauen. Kritik an Israel habe nichts mit Antisemitismus zu tun, auch wenn das in Israel gerne so gedeutet werde.

Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi, wird da eindeutiger. „Ich bin seit fünf Jahren hier. In dieser Zeit habe ich von der Regierung in Wien noch keine Kritik an Israel gehört.“ Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern, wie Außenministerin Karin Kneissl in einem Interview mit der Times of Israel jetzt klarmachte. Darin stellte sie sich gegen die EU wegen deren angeblich zu harscher Politik gegenüber Israel.