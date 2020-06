Krim-Anschluss im Blitztempo: Bezahlt wird jetzt in Rubel

"Politik-Touristen" nannte sie der ukrainische Außenminister Andriy Deschtschiza; "Provokateure" oder "Kreml-Agenten" nennen sie Anhänger der Übergangsregierung in Kiew; einfach nur "Schläger" nennt sie Anna aus Charkiw in der Ostukraine. Die Rede ist von einem anhaltenden Strom an Russen, die in die Ostukraine pilgern, um dort politisch aktiv zu werden – für einen Anschluss der Region an Russland oder zumindest für eine weitreichende Autonomie der Regionen Donezk und Charkiw.

Es sind jene Gebiete, in denen in den vergangenen Wochen wechselweise russische oder ukrainische Fahnen auf Regierungs- und Verwaltungsgebäuden geweht hatten – je nachdem, wer gerade die Kontrolle über die Bauten hatte. Es ist vor allem diese Region, die dem ukrainischen Übergangskabinett derzeit weitaus mehr Kopfzerbrechen bereitet als die Abspaltung der Krim. Doch mit der Abspaltung der Krim hat das pro-russische Lager im Osten der Ukraine gewissen Aufwind erfahren. Die Ironie an der Sache: Sehr oft sind es russische Skinheads und offen bekennende Neonazis, die in Donezk oder Charkiw gegen das aus ihrer Sicht "faschistische" Regime in Kiew aufmarschieren.

"Wir sind sehr besorgt über die Anzahl russischer Soldaten an der Grenze", so Deschtschiza am Montag nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen in Brüssel. Es war bei dieser Gelegenheit, da er von "Politik-Touristen" in der Ostukraine sprach, um zugleich "Provokationen, die Russland zu organisieren versucht", anzuprangern. In Brüssel übergab Deschtschiza Rasmussen eine Liste mit benötigter Ausrüstung für die ukrainische Armee. Zuletzt hatte die NATO eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Ukraine angeboten.

"Wir leben von einem Tag auf den anderen, einmal ist es ruhig, einmal nicht", sagt Anna aus Charkiw. Die junge Frau sieht sich selbst als Russin und überlegt mit ihrem Mann nach Kiew zu fliehen, sollte die russische Armee kommen, um sie "zu retten", wie sie sagt. Um Charkiw werden Schützengräben ausgehoben. Hinter der nur 20 Kilometer entfernten Grenze werden Panzerverbände der russischen Armee gesammelt. In Charkiw starben am Wochenende zwei Menschen bei Schießereien zwischen Pro-Russen und Pro-Ukrainern. Und Moskau hat wiederholt den Willen bekundet, im Fall von Unruhen auch in der Ostukraine militärisch aktiv werden zu können.

Wegen der "Einmischung Russlands in die inneren Angelegenheiten" beschloss das Parlament in Kiew am Montag die Mobilmachung von 40.000 Reservisten für Armee und die neue Nationalgarde.