Chinas Staatschef Xi Jinping warnt vor Atomwaffen-Einsatz

Keine direkte Kritik

China unterstütze Deutschland und Europa, Friedensgespräche zu ermöglichen und eine nachhaltige Sicherheitsarchitektur in Europa aufzubauen, sagte Xi Jinping. Direkte Kritik an seinem strategischen Partner Russland wegen dessen Einmarsches in der Ukraine äußerte der chinesische Staats- und Parteichef aber weiterhin nicht.

Zu den Beziehungen mit Deutschland sagte Xi Jinping, beide Seiten sollten einander respektieren, ihre jeweiligen Kerninteressen achten und sich an die Maxime "Dialog" halten. Auch sollten sie sich "gemeinsam Störungen durch Block-Konfrontation widersetzen", sagte der Präsident in einem Hinweis, der in China häufig gegen die USA gerichtet ist.

"Politisches Vertrauen ist leicht zerstört, aber schwer wieder aufzubauen", sagte Xi Jinping. Er bemühte auch ein Zitat des früheren deutschen Kanzlers Helmut Schmidt, wonach Politiker die Gelassenheit haben sollten, die Dinge zu akzeptieren, die sie nicht ändern könnten, aber den Mut, die Dinge zu ändern, die sie ändern könnten - und die Weisheit haben sollten, zwischen beiden zu unterscheiden.