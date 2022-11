USA besorgt über nukleare Aufrüstung Chinas

1.000 Atomsprengköpfe bis 2030

Der chinesische Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden hatten vergangenes Jahr vereinbart, die Diskussion über strategische Stabilität voranzutreiben. Doch Xi signalisierte jüngst auf dem Kongress der Kommunistischen Partei, dass das Land seine strategische Abschreckung - ein Begriff, der häufig für Atomwaffen verwendet wird - verstärken werde. Nach Angaben des Pentagons baut China seine Nuklearstreitkräfte stark aus und strebt bis 2030 den Besitz von 1.000 Atomsprengköpfen an. Die Regierung in Peking argumentiert, dass die Vereinigten Staaten bereits über ein viel größeres Arsenal verfügen.

"Wenn das das Argument Pekings ist, dann wollen wir keine Diskussion über Zahlen führen. Wir sagen, dass wir darüber reden sollten, wie wir die Beziehungen so gestalten können, dass es nicht zu unnötigen Krisen kommt", sagte Richard Johnson, stellvertretender US-Verteidigungsminister für Nuklearpolitik und die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen auf dem Forum. Wenn China es vorziehe, sich nicht bilateral zu engagieren, könne es über die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) "ein gewisses Maß an Transparenz" bezüglich seiner nuklearen Aufrüstung demonstrieren, indem es seine Plutoniumbestände für zivile Zwecke deklariere. "Die Chinesen haben damit aufgehört, und das ist wirklich besorgniserregend", sagte Johnson.

Die mangelnde Transparenz verstärkt auch die Furcht vor einer möglichen Konfrontation der USA und China insbesondere in Bezug auf Taiwan. Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an, die notfalls auch mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Die USA haben der Regierung in Taipeh auch militärische Unterstützung zugesichert. Die Spannungen zwischen China und Taiwan haben in den vergangenen Monaten wieder verschärft.