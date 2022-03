USA warnen vor russischen Massenvernichtungswaffen

Die US-Regierung hat vor einem möglichen russischen Einsatz chemischer oder biologischer Waffen in der Ukraine gewarnt. Moskau wolle mit der Verbreitung von Falschinformationen den Weg dafĂŒr bereiten, den ungerechtfertigten Angriffskrieg in der Ukraine weiter zu eskalieren, warnte die Sprecherin von US-PrĂ€sident Joe Biden, Jen Psaki, am Mittwoch ĂŒber Twitter.