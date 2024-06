Vergewaltigt, fast getötet, verleugnet: Der Kampf der Hamas-Opfer um Gehör

"Wir hatten diese Art von Gewalt zuerst überhaupt nicht am Schirm", erzählt Orit Sulitzeanu. Die Israelin spricht schnell und bewegt ihre Hände dabei, als wolle sie wo viele Informationen wie möglich in jeden Satz packen.

Sulitzeanu ist Chefin der NGO "The Association of Rape Crisis Centers in Israel"; sie hilft Frauen in Israel, die sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen erleben oder erlebt haben. Kurz nach dem 7. Oktober 2023, das Land stand (und steht) nach dem Angriff der islamistischen Hamas unter Schock, meldeten sich immer mehr Menschen bei ihr, "die sagten, sie hätten von Vergewaltigungen der Hamas gehört oder seien Zeuge geworden. Es dauerte ein paar Tage, bis wir einordnen konnten, dass wir es mit einer Kriegsstrategie zu tun hatten", so Sulitzeanu.

Die meisten, die sich an die NGO wandten, waren Augenzeugen oder Soldaten, die nach dem Angriff der Hamas nackte und verstümmelte Frauenleichen fanden. "Die Hamas hat die meisten Frauen nach der Vergewaltigung ermordet. Die, die überlebten und nicht in Geiselhaft genommen wurden, überlebten durch Zufall – etwa weil jemand dazwischenkam", sagt Sulitzeanu.