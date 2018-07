Kreml will angeblich Skopjes Weg in NATO torpedieren

Auch die Anstifter von Unruhen wegen des Kompromisses in Griechenland werden in Moskau vermutet. Damit begründete Griechen-Premier Alexis Tsipras am Freitag die Ausweisung zweier russischer Diplomaten. Das Geld für die Proteste soll über eine Gesellschaft geflossen sein, die der Russisch-Orthodoxen Kirche nahesteht. Russisches Geld floss offenbar auch für Proteste in Mazedonien. Laut der Plattform für investigativen Journalismus occrp.org, die Einsicht in Dokumente des Innenministeriums in Skopje bekam, sollen mazedonische Politiker, außerparlamentarische Opposition und Vereine 300.000 Euro für gewaltsamen Widerstand gegen die Namensänderung abgegriffen haben. Denn im Herbst soll die Bevölkerung über den neuen Staatsnamen „Nord-Mazedonien“ abstimmen. Die Türen zur EU und zur NATO wären bei einem Nein wieder zu.