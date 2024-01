Kreml-Kritiker Nawalny muss jeden Morgen Pro-Putin-Popsänger zuhören

In Straflager in Polarregion verlegt

Nachdem der Kremlgegner im vergangenen Jahr mehr als zwei Wochen verschwunden war, wurde Ende Dezember bekannt, dass er in das Straflager "Polarwolf" im arktischen Norden, mehr als 2.000 Kilometer von Moskau entfernt, verlegt worden war. Diese gilt als eine der nördlichsten und entlegensten Kolonien überhaupt. "Die Bedingungen dort sind brutal", sagte Nawalnys Mitarbeiter Iwan Schdanow. Es herrsche Dauerfrost. Es sei sehr schwer, dorthin zu kommen, Briefe würden nicht ins Lager geliefert. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Moskauer Machtapparat den Widersacher von Kremlchef Wladimir Putin vor der Präsidentenwahl am 17. März isolieren wolle. "Sein Aufenthaltsort wurde geheim gehalten", kritisierte Schdanow.

Nawalny, der 2020 auch einen Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok überlebte, ist seit fast drei Jahren in Haft. Er ist international als politischer Gefangener anerkannt. Am Montag sagte er, seine morgendliche Routine bestehe nun darin, die russische Nationalhymne zu hören, bevor ihm das patriotische Lied "Ich bin Russe" des Putin-freundlichen Sängers "Shaman" vorgespielt werde. Darin geht es darum, dass Russen "nicht gebrochen werden können" und "bis zum Ende gehen" und das Blut ihrer Väter tragen.