Kreml: Kein Geld für Angriffe auf US-Soldaten in Afghanistan gezahlt

Die russische Botschaft in Washington hatte die US-Medien am Samstag aufgefordert, die Produktion von Falschnachrichten, die auch Menschenleben in Gefahr brächten, zu beenden. Es handle sich um anonyme Anschuldigungen, die nicht bewiesen seien. Das russische Außenministerium warf den US-Geheimdiensten wiederum vor, in den afghanischen Drogenhandel verwickelt zu sein und Bargeld an Kämpfer für das Durchschleusen von Transportfahrzeugen zu bezahlen.

Auch die Taliban wiesen die Berichte als gegenstandslos zurück, wie die US-Zeitungen berichteten. Es blieb jedoch unklar in den Berichten, ob und inwieweit die Initiative bisher tatsächlich für Tötungen internationaler Soldaten in Afghanistan verantwortlich war. Die "New York Times" berichtete, es werde "angenommen", dass die Russen tatsächlich Milizen bezahlt hätten.