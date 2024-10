Krankenhaus-Leiter: Kein Hisbollah-Bunker mit Millionen unter der Klinik

Israelische Armee: Bargeld und Gold im Bunker

Nach Darstellung der israelischen Armee liegt unter dem Gebäude ein Bunker der Hisbollah. Die Schiiten-Miliz hätte dort Bargeld und Gold im Wert von Hunderten Millionen Dollar versteckt, erklärte Israels Armeesprecher Daniel Hagari am Montagabend. "Nach unseren Schätzungen lagert in diesem Bunker mindestens eine halbe Milliarde Dollar (rund 460 Mio. Euro, Anm.) in Scheinen und Gold", so der Sprecher. Die Miliz konnte aus dem Bunker nach Angaben Israels zuvor auch Kämpfe befehligen. Den Bunker habe demnach der im vergangenen Monat getötete Hisbollah-Chef Sajjed Hassan Nasrallah bauen lassen.

Das israelische Militär veröffentlichte dazu eine animierte Grafik, die den Bunker unter dem Krankenhaus zeigen soll. Die Luftwaffe beobachte das Gelände, warnte Hagari. Man werde das Krankenhaus selbst aber nicht angreifen. "Ich möchte betonen: Wir sind nicht im Krieg mit dem libanesischen Volk", so der Sprecher weiter.

Alameh zufolge hat die Klinik keinerlei Verbindungen zu politischen Parteien im Libanon. Er selbst ist neben seiner Funktion als Krankenhausdirektor aber auch Abgeordneter im Parlament für die schiitische Amal-Bewegung, die mit der Hisbollah verbündet ist.

In der Nacht auf Montag hatte Israel rund 30 Einrichtungen im Zusammenhang mit Hisbollah-Finanzen angegriffen. Hagari bekräftigte, weitere Angriffe auf Vermögen der Hisbollah seien geplant.