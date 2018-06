Kranke unter Generalverdacht? "Das ist verabscheuungswürdig"

Ein Rollstuhl in der Steiermark war bislang 747 Euro Zuschuss wert. Der gleiche Rollstuhl in Salzburg? 3320.

Damit ist ab September Schluss. „Alle Zuschüsse, Selbstbehalte und Ansprüche auf Leistungen sind dann für alle GKK-Versicherten einheitlich“, sagt Hauptverbands-Chef Alexander Biach. Bei den meisten Leistungen (siehe Infokasten) gleichen sich auch die anderen Kassen an den GKK-Tarifen an; 90 Prozent der Versicherten, so Biach, würden so „gleiche Leistungen für gleiches Geld“ erhalten. Die Kosten dafür, 85 Millionen Euro jährlich, tragen die finanziell potenteren Gebietskrankenkassen: Oberösterreich finanziert etwa Kärnten und das Burgenland quer.

Das sind freilich gute Nachrichten – politisch sind sie aber durchaus heikel. Schließlich hat die Regierung den Kassen ja erst im Mai die Harmonisierung der Leistungen per Ministerratsvortrag vorgeschrieben. Allein: Das Angleichungs-Prozedere der Kassen läuft schon seit eineinhalb Jahren – was man im Hauptverband mit Häme kommentiert: „Dazu brauchen wir die Regierung nicht“, sagt Andreas Russ, Chef der Salzburger GKK; und Biach – er ist ja auch ÖVP-Mitglied – sagt: „Wir haben das auch ohne Ministerratsvortrag geschafft.“

Nicht angeglichen hat man nur die Ärztehonorare – aber das will die Regierung auch gar nicht: Die Tarife solle auch künftig regional unterschiedlich sein, sonst hätte man kein Instrument, Mediziner in unattraktive Gegenden zu locken.

Mit Kritik, teils sogar Empörung, reagierten die Hauptverbands-Vertreter indes auf einen anderen Regierungsplan: die Kontrolle von Krankenstandsmissbrauch mit dem „Risiko- und Auffälligkeitsanalyse-Tool“ der Kassen. Die Software wird bisher nur bei der Enttarnung von Schwarzarbeit eingesetzt.