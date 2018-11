Kramp-Karrenbauer: Aus dem Schatten an die Spitze?

So steht die 56-Jährige jetzt also vor neugierigen Reporten und verkündet das Ende der Merkel-Ära, allerdings nicht ohne einen deutlichen Hinweis an die Kritiker und Rivalen: „Eine solche Ära kann man nicht fortsetzen, man kann sie im Übrigen auch nicht rückgängig machen.“

AKK will es also anders angehen, daran lässt sie gleich zu Beginn ihrer Rede keine Zweifel aufkommen. „Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen und braucht neue Stärken“, sagt sie und skizziert drei Themen, die sie angehen will: Erhalt des Wohlstandes, Sicherheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Dies treibe die Menschen um, wie sie bei ihrer „Zuhör-Tour“ vernommen habe. Seit Amtsantritt reist sie quer durchs Land, um sich Wünsche und Sorgen der Menschen anzuhören. Dabei fiel sie weniger mit geschliffenen Reden auf, als durch Sätze wie „hier läuft es nicht so, dass Sie kritisieren und wir sagen Ihnen, warum Sie nicht recht haben“.

Auch am Mittwoch geht sie stilistisch auf Abstand zu Merkel: Es seien politische Entscheidungen getroffen worden, die von der Partei mit mehr oder weniger Widerstand getragen wurden. „Diese Methode passt nicht mehr in unsere Zeit.“ Ein Wink an jene, die bisher die einsamen Entscheidungen im Kanzleramt monierten oder das Gefühl hatten, sie würdige die Fraktion zu wenig. Kramp-Karrenbauer will für mehr Mitsprache und interne Debatten sorgen. Entscheidungen und Positionierung sollen zuerst in der Partei diskutiert werden, dann über die Bundestagsfraktion in die Regierung weitergetragen werden.

Nicht nur von der Kanzlerin, auch von ihren Konkurrenten grenzt sie sich ab. Anders als Mitbewerber Jens Spahn will sie das Flüchtlingsthema nicht zu ihrer großen Agenda machen: Migration sei bei den Menschen nicht Thema Nummer eins, so Kramp-Karrenbauer. „2015 kann man nicht rückabwickeln, aber Schritt für Schritt daran arbeiten, dass sich das nicht mehr wiederholt.“ Sie wolle Vertrauen zurückgewinnen, „aber nicht mit scharfen Tönen“.

Für Friedrich Merz hat sie ebenfalls noch eine Botschaft parat. Sollte sie gewinnen, würde sie gerne auf seine Expertise zurückgreifen. „Wenn wir es schaffen, den Bierdeckel beiseite zu legen und eine Steuer-App zu entwickeln, wäre das ein großartiges Angebot.“