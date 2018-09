Kosovo-Eklat: Serbiens Vucic verweigert Gespräch mit Thaci

Der serbische Präsident Aleksander Vucic hat sich am Freitag offenbar geweigert, wie vereinbart im Rahmen des EU-geführten Dialogs mit seinem Amtskollegen im Kosovo, Hashim Thaci, zu sprechen. Vucic werde nicht mit Thaci in Brüssel sprechen, hieß es überraschend. Die Entscheidung teilte der Chef des serbischen Regierungsbüros für den Kosovo, Marko Djuric, am Freitag Reportern in der belgischen Hauptstadt mit.