Kopftuch-Verbot im US-Kongress soll fallen

Demokratische Mehrheit ab Jänner

Die Neuregelung ist Teil eines Pakets, das hochrangige Demokraten wie die bisherige Oppositionsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, in die Kammer eingebracht haben. Es wird erwartet, dass es im Jänner angenommen wird, wenn die Demokraten die Mehrheit in der Kammer stellen.

Der Demokrat Jim McGovern, der für die Leitung des Geschäftsordnungsausschusses im Repräsentantenhaus im Gespräch ist, sagte, die Anpassung der Regelungen spiegle die größere Vielfalt unter den Abgeordneten wider. In den 116. Kongress, der am 3. Jänner erstmals zusammentritt, werden so viele Vertreter von Minderheiten einziehen wie noch nie zuvor.