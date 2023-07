Konservative siegen in Spanien - aber keine Regierung ohne Rechtsextreme

Die konservative Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo hat die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien nach ersten Exit Polls gewonnen. Laut der als sehr zuverlässig geltenden Erhebung des TV-Senders RTVE setzte sich die PP am Sonntag mit etwa 145 bis 150 Sitzen vor den Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez durch, die demnach auf 113 bis 118 Sitze kam. Für die regierungsfähige Mehrheit von 176 Sitzen braucht die PP allerdings einen Partner - und als der hat sich schon im Wahlkampf die rechtsnationalistische Partei Vox angeboten. Vox mit Parteichef Santiago Abascal kann laut Exit Polls mit bis zu 27 Sitzen rechnen. Damit wäre eine Koalitionsregierung mit der PP möglich, als Bedingung dafür aber hat Vox klare Bedingungen gestellt: Eine klare politische Wende mit der Rücknahme einiger Gesetze der bisher regierenden von den Sozialisten geführten Regierung und ein deutlich EU-skeptischerer Kurs.

Bald wieder Wahlen?

Vor Vox und auf Platz drei liegt allerdings das linke Parteienbündnis "Sumar" mit Yolanda Diaz, bisher Vize-Regierungschefin, an der Spitze. Mit ihnen könnten die Sozialisten erneut koalieren, eine Mehrheit für eine solche Regierung ist allerdings nicht in Sicht. Die Verhandlungen drohen langwierig zu werden, am Ende könnten sogar eine politische Blockade und neuerliche Wahlen innerhalb weniger Monate stehen.