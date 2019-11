Kompromiss: Deutschland beschließt Grundrente bei "Bedarf"

Monatelang wurde verhandelt, Medien beschworen gar, dass die Koalition daran zerbrechen könnte: Am Sonntag haben CDU/ CSU und SPD ihren Streit über die Grundrente doch recht zügig beigelegt. Nach fünfstündigen Verhandlungen konnte man sich auf einen Kompromiss einigen.

Menschen, die trotz langer Beitragszeit nur eine kleine Pension bekommen, soll ein Aufschlag gewährt werden. Die Reform ist vergleichbar mit der österreichischen Ausgleichszulage. Lange war umstritten, ob die Leistung an eine Bedürftigkeitsprüfung geknüpft werden soll - dieser Punkt konnte nun geklärt werden.

"Dicken Knoten durchschlagen"

Die drei Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU), Markus Söder ( CSU) und Malu Dreyer ( SPD) verkündeten die Einigung am Sonntag. "Wir haben einen dicken Knoten durchschlagen", freute sich Kramp-Karrenbauer. Zugang in das neue System bekomme der, der einen Bedarf habe, sagte Kramp-Karrenbauer. Dieser Bedarf werde durch eine umfassende Einkommensprüfung sichergestellt. „Es ist ein gutes, ein vertretbares Ergebnis“, sagte sie. Sie werde den Kompromiss an diesem Montag den CDU-Gremien zur Beschlussfassung vorlegen.