Kommunalwahlen in Frankreich: Weiblicher Dreikampf um Paris

Allerdings wurde den Wählern empfohlen, Kugelschreiber mitzubringen (für die vorgeschriebene Unterschrift im Wählerverzeichnis) und untereinander Abstand zu halten, was kein schweres Unterfangen sein dürfte: es wird mit einer Rekordenthaltung gerechnet.

Es wird aber keine nachträgliche Anfechtung erwartet, weil die voraussichtlichen Verlierer vielfach dem Regierungslager um Präsident Emmanuel Macron angehören dürften.

Am schwersten könnte die Niederlage in Paris wiegen, hatte doch der liberale Newcomer Macron bei seinem Wahlsieg 2017 in der Hauptstadt mit ihrer überdurchschnittlich gebildeten Bevölkerung ein Rekordergebnis eingefahren.