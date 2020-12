Kommt doch noch eine Brexit-Einigung? Es sieht nicht so schlecht aus

Abschluss am Freitag denkbar

"Mehrere Insider haben mir heute gesagt, dass der Vorgang in den kommenden Tagen abgeschlossen werden dürfte", erklärte die BBC-Politikexpertin Laura Kuenssberg am Mittwoch. "Ein Botschafter sagte mir, es bestehe die Hoffnung, dass die Vereinbarung am Freitag abgeschlossen werden könnte."

Die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen stehen aber einem EU-Diplomaten zufolge doch noch auf der Kippe. Es sei an Großbritannien sich zu bewegen, um eine Handelsvereinbarung zu erzielen. Der Spielraum der EU-Verhandlungsführer sei nahezu ausgeschöpft, die Rote Linie nur Millimeter entfernt, sagte der EU-Diplomat am Donnerstag. Zuvor hatten sich andere EU-Vertreter zuversichtlich geäußert, vor einer baldigen Einigung zu stehen. Sie äußerten die Hoffnung, bereits am Freitag oder am Wochenende einen Abschluss zu erzielen. Eine Bilanz der Fortschritte solle bald gezogen worden. Dagegen sagte der EU-Diplomat: "Wir sind nicht nur Stunden von einer Einigung entfernt, wir müssen noch substanzielle Dinge klären."