Kommando zurück: USA drohen mit weniger Nato-Engagement

US-Verteidigungsminister James Mattis hat mit einem geringeren Engagement seines Landes für die Nato gedroht, falls die Verbündeten nicht ihre Militärausgaben erhöhen. Die Steuerzahler in den USA könnten "nicht weiter einen überproportionalen Anteil an der Verteidigung westlicher Werte tragen", sagte Mattis am Mittwoch bei einem Nato-Ministertreffen in Brüssel.

Sollten die Verbündeten nicht mehr Unterstützung leisten, würden die USA "ihr Engagement verringern".

Donald Trump hatte im Wahlkampf wiederholt davon gesprochen, dass er die Nato für obsolet halte. Nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May zuletzt jedoch seine volle Unterstützung zugesagt. Die USA bekennen sich nach den Worten von Großbritanniens Premierministerin Theresa May "zu 100 Prozent" zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis Nato, sagte May nach ihrem Antrittsbesuch in Washington Ende Jänner nach der rund einstündigen Unterredung im Oval Office.

Foto: APA/AFP/EMMANUEL DUNAND