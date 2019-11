Kolumbiens Präsident schickt Militär, um Proteste zu stoppen

Kritik an der Sozialpolitik rechter Regierungen in Verbindung mit massiven Protesten und Ausschreitungen gibt es mittlerweile in vielen Staaten Südamerikas. In Ecuador gingen die Menschen wegen der Streichung der Benzin-Subventionen auf die Straße (die Maßnahme musste zurückgenommen werden). In Chile demonstrieren seit einem Monat Hunderttausende für soziale Verbesserungen – auch hier waren Todesopfer zu verzeichnen. In Bolivien fordern die Anhänger des ins mexikanische Exil geflüchteten Ex-Präsidenten Evo Morales die Interimsführung heraus. In Brasilien schart sich die Linke hinter dem aus der Haft entlassenen früheren Staatschef Lula – um dem rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro die Stirn zum bieten. In Venezuela tobt seit Monaten ein erbitterter Machtkampf.