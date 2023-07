Kolumbien: Regierung führt Friedensgespräche mit Rebellen

In Kolumbien sind die Bemühungen von Präsident Gustavo Petro einen wichtigen Schritt vorangekommen, das durch gewaltsame Konflikte gespaltene Land zu befrieden. Petros Regierung habe sich mit der Rebellengruppe EMC auf die Aufnahme von Friedensgesprächen verständigt, twitterte der Hohe Kommissar für Frieden der kolumbianischen Regierung am Sonntag. Geplant sei ein Waffenstillstandsabkommen, das in einen dauerhaften Frieden münde.