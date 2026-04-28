Rede vor US-Kongress: König Charles ruft zur Stärkung der NATO auf

In einer mit Spannung erwarteten Rede vor dem US-Kongress hat König Charles III. die Fähigkeit der USA und Großbritanniens beschworen, Differenzen zu überwinden. "Immer und immer wieder haben unsere beiden Länder Wege gefunden, wieder zusammenzufinden", sagte der Monarch. Dispute hätten die gemeinsame Geschichte zwar geprägt. Als Ergebnis der gemeinsamen Tradition seien beide Länder jedoch "instinktiv gleichgesinnt". Charles-Staatsbesuch als Drahtseilakt Seine Rede nutzte der britische Monarch auch, um mehreren Meinungsäußerungen von US-Präsident Donald Trump zumindest indirekt etwas entgegenzusetzen. Dabei wies er auf die Gefahr des Klimawandels hin, den der Republikaner immer wieder praktisch geleugnet hatte. Ohne Trumps Namen in diesem Kontext zu nennen, betonte der Monarch auch die Bedeutung der NATO und der Verteidigung der Ukraine. Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder damit kokettiert, die US-Mitgliedschaft in der NATO zu beenden.

Für Charles gilt der Staatsbesuch als diplomatischer Drahtseilakt: Trump ist zwar großer Fan der britischen Royals, gilt aber als unberechenbar. Insbesondere auf Premierminister Keir Starmer war Trump zuletzt nicht gut zu sprechen. Wegen der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung im Iran-Krieg griff Trump den Premier mehrfach verbal an. Charles bemüht, Wogen zu glätten Charles war folglich auch bemüht, die Wogen zu glätten - etwa im Bereich Militärausgaben. Das Vereinigte Königreich sei sich darüber im Klaren, dass die Bedrohungen von heute neue Antworten erforderten, so Charles. "Deshalb hat sich unser Land, um für die Zukunft gerüstet zu sein, zur größten nachhaltigen Aufstockung der Verteidigungsausgaben seit dem Kalten Krieg verpflichtet."

Charles ist erst der zweite Monarch nach seiner Mutter Queen Elizabeth II., der zum US-Kongress spricht. Ähnlich wie sie erntete er bereits vor seiner Rede andauernden Applaus. Elizabeth II. hatte 1991 die Einheit beider Länder auch an ihrer gemeinsamen Reaktion auf den Krieg in Kuwait festgemacht. Charles sprach zwar vom Konflikt im Mittleren Osten, nahm jedoch keinen direkten Bezug auf den Krieg im Iran, der das Verhältnis zwischen London und Washington zuletzt belastete. Aufruf zur Verteidigung der Ukraine "Es ist eine Zeit, die in vielerlei Hinsicht unbeständiger und gefährlicher ist als die Welt, von der meine verstorbene Mutter 1991 in diesem Plenarsaal sprach", sagte Charles. Der König nutzte die Chance, um zu einer entschlossenen Verteidigung der Ukraine aufzurufen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 habe die NATO ihren Artikel fünf aktiviert - und die Verbündeten hätten zu den USA gestanden.

Heute sei "dieselbe unerschütterliche Entschlossenheit erforderlich, um die Ukraine und ihr mutiges Volk zu verteidigen", sagte er in Richtung des Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Charles und Königin Camilla waren am Montag in Washington empfangen worden. Bereits während der ersten Schritte des britischen Königspaars war zu erahnen, auf welcher Mission sich die Royals befinden. Camilla, gekleidet ganz in Rosa, trug eine Brosche, die die Flaggen beider Nationen eng miteinander verschlungen zeigt.