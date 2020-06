Kobane: Gefeierte Heldin war nur Hilfskraft

Der frühere Berliner Rapper und Radikalislamist Denis Cuspert ist in einem mutmaßlichen Enthauptungsvideo der Terrormiliz " Islamischer Staat" (IS) zu sehen. Ein am Dienstagabend im Internet aufgetauchtes Video zeigt Cuspert gemeinsam mit anderen IS-Kämpfern, die mehrere Männer umbringen. Es ist nicht zu erkennen, ob Cuspert selbst Opfer tötete. Er hält aber einen abgeschnittenen Kopf in der Hand.

Die Echtheit des Films konnte zunächst nicht bestätigt werden. In dem Video ist zu sehen, wie mindestens ein Mann erschossen und einem weiteren der Kopf abgeschnitten wird. Insgesamt sind drei Tote erkennbar. Cuspert sagt in deutscher Sprache, es habe sich um Gegner des IS gehandelt. "Deshalb haben sie die Todesstrafe bekommen". Ein weiterer Mann sagt auf Arabisch, es handle sich um Mitglieder des syrischen Al-Shaitat-Stammes.