Frieden gegen Ressourcen? So leicht geht das im Kongo nicht

„Wir sind heute hier, um einen glorreichen Triumph zu feiern, und genau das ist es, für die Sache des Friedens“, sagte ein sichtlich zufriedener Donald Trump am 27. Juni.

Tatsächlich war dem Weißen Haus Historisches gelungen – die Demokratische Republik Kongo und Ruanda unterzeichneten einen Friedensvertrag. Ein wichtiger Schritt, den längsten Krieg Afrikas zu beenden. Gleichzeitig sicherten sich die USA damit weitreichende Zugangsrechte zu Kobaltvorkommen und anderen kritischen Rohstoffen in der DR Kongo, eingebettet in ein trilaterales Sicherheits‑ und Investitionsabkommen. So sollen etwa im Kongo geförderte Rohstoffe in Ruanda verarbeitet werden.