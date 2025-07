Demokratische Republik Kongo und M23-Rebellen wollen Kämpfe beenden

Vertreter der Regierung in Kinshasa und der M23 unterzeichneten am Samstag in Katar eine Grundsatzerklärung, mit der die Kämpfe im Osten des Kongo beendet werden sollen. Allerdings verlautete aus dem Umfeld der Gespräche in Doha, dass wichtige Details noch immer ausgehandelt werden müssten.

Friedensabkommen mit Ruanda bereits im Juni

Der feierlichen Unterzeichnung am Samstag waren monatelange Vermittlungen Katars vorausgegangen. Die Grundsatzerklärung ist ein weiterer Fortschritt nach dem unter US-Vermittlung zustande gekommenen Friedensabkommen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda Ende Juni. Die im Kongo umkämpfte Region liegt an der Grenze zu Ruanda. Experten der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass Ruanda die Militäraktionen der M23 steuert.

Der Dauer-Konflikt zwischen der Rebellengruppe und der kongolesischen Armee hatte sich im Jänner verschärft. Den Aufständischen gelang es, weit auf kongolesisches Gebiet vorzustoßen und Millionenstädte einzunehmen. Die UNO warnte vor der Gefahr eines umfassenderen regionalen Krieges.

Der Konflikt hat seine Wurzeln in den Nachwirkungen des Völkermords in Ruanda 1994 von der Hutu-Mehrheit an den Tutsi und im Kampf um Bodenschätze. Die Rebellen geben an, die Interessen der kongolesischen Tutsi zu verteidigen. Dieser ethnischen Gruppe gehört der ruandische Präsident Paul Kagame an.