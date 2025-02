Wer der Strippenzieher beim blutigen Bürgerkrieg im Kongo ist - und warum

Strippenzieher des Konflikts ist der ruandische Staatspräsident Paul Kagame , der seit mehr als 30 Jahren der bestimmende Machtfaktor in der Region ist.

Eine Zäsur stellte der Genozid 1994 dar, als die Mehrheitsbevölkerung der Hutus in Ruanda rund 800.000 Tutsis und gemäßigte Hutus abschlachtete .

Doch Kagame hatte Größeres vor: Er wollte im 130 Mal größeren Kongo eine neue, für ihn genehme Führung in Kinshasa installieren und nebenbei auch Zugriff auf die Bodenschätze im Osten des Land haben – allen voran auf Coltan , das für die damals gerade global in die Höhe schießende Handy-Produktion benötigt wurde und wird.

Kagame beendete den Völkermord an seiner Ethnie. Mindestens 100.000 Angehörige der an den Massakern hauptverantwortlichen Interahamwe-Miliz flüchteten in den benachbarten Kongo, damals noch Zaire genannt.

Für diese Zwecke unterstützte er die örtliche Rebellenbewegung unter Laurent-Desire Kabila , der schon in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahren gemeinsam mit dem lateinamerikanischen Revolutionär Che Guevara für die Unabhängigkeit des Ostkongo gegen Präsident und Diktator Mobutu Sese Seko gekämpft hatte.

Ex-Diktator Mobutu herrschte in Zaire (später Kongo genannt) zwischen 1965 und 1997

Mit Kagames Hilfe marschierte Kabila am 17. Mai 1997 in Kinshasa ein und beendete die Herrschaft Mobutus (seit 1965 offiziell an der Macht).

Doch lange währte die Achse Kabila-Kagame nicht, was den ruandischen Präsidenten (erneut gemeinsam mit Uganda und Burundi) 1998 wieder in den Krieg ziehen ließ gegen den früheren Verbündeten. Nur das entschiedene Eingreifen Simbabwes, Angolas und Namibias verhinderte, dass Kabilas Mannen nach 1997 erneut in Kinshasa einziehen konnten.

"Afrikanischer Weltkrieg"

Der als „Afrikanischer Weltkrieg“ tituliert Konflikt wurde 1999 beendet, forderte Millionen Tote und brachte de facto eine Teilung des Kongos. Speziell der jetzt wieder so umkämpfte Osten des Landes blieb unbefriedet – und im Wesentlichen unter dem Einfluss von Paul Kagame, heute 67 Jahre alt, der im Westen oftmals als politische Lichtgestalt des Kontinents gesehen wird, weil er sein Land modernisiert hat.