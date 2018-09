Koalitionskrise: Maaßens Aufstieg wird zum Bumerang für die SPD

Gehen oder bleiben und den Maaßen-Deal aufkündigen? Diese Fragen wollte der SPD-Parteivorstand am Montag diskutieren, bis Andrea Nahles Freitagnachmittag die Notbremse zog: Sie will neu verhandeln, das geht aus einem Brief an Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer hervor, der Spiegel Online vorliegt. Darin fordert sie, die Koalitionseinigung über die Zukunft des Geheimdienstchefs „zu überdenken“. Sie verweist auf „die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung“. Dies „sollte Anlass für uns gemeinsam sein, innezuhalten“, schreibt die SPD-Chefin und drängt auf ein neues Treffen. Kanzlerin Merkel willigte bereits ein, erklärte ihr Sprecher. Sie findet es „richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung zu finden“. Für Merkel ist die Debatte um Maaßen ein Ärgernis, das wie der Streit mit Seehofer einen Schatten auf ihre vielleicht letzte Amtszeit wirft. Der Wechsel von Maaßen ins Innenministerium war für sie ein Kompromiss, der wie in der SPD nicht allen in ihrer Partei gefiel, aber das Fortbestehen der Regierung sicherte. Gleichzeitig war die Law-and-Order-Sektion der Union halbwegs befriedigt, ebenso ihr CSU-Minister, der stets seine schützende Hand über dem Verfassungsschutzchef hielt.

Ob sich er auf einen neuen Deal einlässt? Seehofer erklärte der dpa, dass eine erneute Beratung nur dann Sinn mache, „wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht“. Mit Sicherheit auch im Willy-Brandt-Haus, wobei noch offen ist, wie weit die SPD gehen will. Gibt sie sich erst zufrieden, wenn Maaßen kein öffentliches Amt mehr besetzen darf, wie es Juso-Chef Kühnert fordert? Oder will sie den Job des SPD-Staatssekretärs sichern? Fraglich ist, ob sie die Koalition zum Druckmittel macht – auch Neuwahlen könnten ein Bumerang sein.