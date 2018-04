Knalleffekt: Führender Republikaner Paul Ryan soll genug haben

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Paul Ryan tritt zur Wiederwahl im November offenbar nicht noch einmal an. Der republikanische Politiker soll dies Vertrauensleuten in einem Gespräch erzählt haben, berichtet das amerikanische Nachrichtenportal Axios am Mittwoch.

Demnach solle ein hochrangiger Republikaner gesagt haben: "Das ist eine Titanic, eine tektonische Verschiebung. Das wird jeden Geldgeber an die Republikaner vermuten lassen, dass die Mehrheit im Repräsentantenhaus nicht gehalten werden kann." Freunden solle Ryan gesagt haben, dass er seit der Steuerreform von Präsident Donald Trump frustriert sei und sich eher seinem Privatleben widmen möchte.