Klimakonferenz im Finale – Hochspannung vor entscheidender Sitzung

Die Antwort ist natürlich Jaein.

„Im Ringen um jede einzelne Formulierung werden die Staaten im vorliegenden Entwurf nun aufgerufen, zu einem „Übergang weg von fossilen Energieträgern“ beizutragen“, analysiert WWF-Experte Thomas Zehetner den hoffentlich finalen Entwurf. „Das ist gemäß der Verhandlungslogik von UNO-Klimakonferenzen als Fortschritt zu werten, da zum ersten Mal fossile Energieträger - die Hauptverursacher der Klimakrise - beim Namen genannt werden.“

Gleichzeitig würden aber viele Formulierungen unscharf bleiben. „Der überfällige und im Vorfeld geforderten Ausstiegsplan für fossile Energieträger fehlt. Diese Hürde konnte leider nicht genommen werden. Damit fehlt es noch immer an der nötigen Ambition, um das Ende des fossilen Zeitalters einzuläuten. Angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise reicht dieser Text nicht aus, einen Wendepunkt in der internationalen Klimapolitik zu markieren“, so Zehetner.

Er hätte sich den Satz gewünscht: „Phase out of Fossil Fuels until 2050 at the latest“, also ein Ende aller fossilen Energieträger bis spätestens 2050.

Aber Klimakonferenzen sind jedenfalls kein Wunschkonzert der Umwelt-NGO. Schließlich müssen ja alle Staaten mit dem Text einverstanden sein, auch die Ölstaaten der OPEC.