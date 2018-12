Klimagipfel steuert auf Crash zu – Chomsky: „Geht um unser Überleben“

Drei wissenschaftliche Berichte, die kurz vor der Klimakonferenz veröffentlicht wurden, sollten die „world leader“ wachrütteln:

„Es geht um nichts weniger als die wichtigste Entscheidung in der Geschichte der Menschheit. Unsere Generation wird entscheiden, ob organisierte menschliche Gesellschaften in einer vernünftigen, lebenswerten Form überleben können“, sagte der linke Philosoph Noam Chomsky, der in Kattowitz per Videostream zugeschaltet wurde (siehe Video, leider nur in englischer Sprache).