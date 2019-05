Klima-Koalition ringt vor allem mit dem Koalitions-Klima

Kanzlerin Angela Merkel leitete am Mittwoch dann auch die Sitzung. Schließlich stand der Klima-Ministerrat unter Erfolgsdruck. Dabei sollten die Minister vor allem einmal darlegen, was ihre Ressorts zur Einhaltung der Klimaziele tun könnten: bis 2030 will Deutschland 55 Prozent weniger Treibhausgase verursachen als 1990.

Bisher lag nur ein Vorschlag von Fachministerin Schulze vor: Der sah Strafzahlungen der Ministerien bei Nichteinhaltung der Klimaziele vor – was die Union prompt ablehnte. Eine „offene Aussprache“ sollte das Treffen am Mittwoch werden, so Schulze. Dabei war sie es, die am Montag ihr Klimaschutzgesetz vorbei am Kanzleramt in die Abstimmung zwischen den Ressorts schleuste – was für Ärger sorgte.